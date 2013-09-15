وزير الدفاع العماني يزور طهران

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان الوزير المسؤول لشؤون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي سيقوم بجانب لقاءه نظيره الايراني العميد حسين دهقان باجراء لقاءات مع المسؤولين الايرانيين وذلك في اطار زيارته الرسمية للبلاد.

ومن القرران يوقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان ./انتهى/

