استنفار امني تركي تحسبا لتحركات داعش الاخيرة

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وسائل اعلام تركية أن الادارة العامة للشرطة التركية حذرت جميع الدوائر الحكومية ولاسيما السفارات من تحركات داعش.

واعلنت الادارة العامة للشرطة التركية انه وفقا لبعض المعلومات الامنية ان بعض العناصر الارهابية التابعة لداعش وصل الى تركيا مرورا بجبل بلعاس بريف حماة الشرقي

واكدت الشرطة التركية ان هناك احتمال للهجمات الارهابية والانتحارية في جميع انحاء تركيا ولاسيما في المناطق الحساسة والمطارات والدوائر الحكومية والسفارات وكذلك في مناطق مدنية كالساحات والمراكز التجارية والاماكن المكتظة بالسكان

وفي هذا السياق بادرت الاداراة العامة للشرطة التركية بنشر صورة احد عناصر داعش من دون ان تذكر اسمه./انتهي.