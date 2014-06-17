السعودية تكثف دعمها للارهاب ردا على التقارب التركي الايراني

وافاد مراسل وكالة مهر لانباء نقلا عن سوريا نيوز ان وزير النقل العراقي السابق سلام المالكي اكدان التقارب بين ايران وتركيا له تأثيرات ايجابية على الاوضاع الجارية في الشرق الاوسط ولاسيما العراق وسوريا.

وحول تداعيات زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى تركيا واجرائه لقاءات مع كبار المسؤولين الاتراك قال المالكي ان السعودية مستاءة من تمتين العلاقات بين تركيا وايران ولذا تبدي ردة فعل عبر تعزيز الدعم للارهاب في العراق.

والجدير بالذكر ان معظم المجموعات الارهابية المنتشرة في العراق وسوريا قد أقرت بتلقيها لتمويل والدعم اللوجستي من قبل السعودية./انتهي .

