مندوب سورية: من الفضيحة وصف كيانات إرهابية بأنها معارضة مسلحة

وصف مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بيان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس عن الوضع الإنساني في سورية بأنه “مجتزأ”، معتبرا ان من الفضيحة وصف كيانات ارهابية بأنها معارضة مسلحة.
وذكرت وكالة الانباء السورية / سانا/ ان الجعفري قال في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس حول تطبيق القرار 2139 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية: “نستهجن تجاهل التقرير بأن السبب الرئيسي لتفاقم الاحتياجات الإنسانية في سورية هو تصاعد الهجمات الإرهابية ونؤكد أن معالجة الأزمة في سورية لا تتم عبر المساعدات الإنسانية فقط بل معالجة جذر المشكلة وهو مكافحة الإرهاب المدعوم خارجيا”.
رمز الخبر 1837604
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