مندوب سورية: من الفضيحة وصف كيانات إرهابية بأنها معارضة مسلحة

وصف مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بيان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس عن الوضع الإنساني في سورية بأنه “مجتزأ”، معتبرا ان من الفضيحة وصف كيانات ارهابية بأنها معارضة مسلحة.