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٢٧ يونيو ٢٠١٤ - ١٠:٥٧

مندوب سورية: من الفضيحة وصف كيانات إرهابية بأنها معارضة مسلحة

مندوب سورية: من الفضيحة وصف كيانات إرهابية بأنها معارضة مسلحة

وصف مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بيان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس عن الوضع الإنساني في سورية بأنه “مجتزأ”، معتبرا ان من الفضيحة وصف كيانات ارهابية بأنها معارضة مسلحة.

وذكرت وكالة الانباء السورية / سانا/ ان الجعفري قال في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس حول تطبيق القرار 2139 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية: “نستهجن تجاهل التقرير بأن السبب الرئيسي لتفاقم الاحتياجات الإنسانية في سورية هو تصاعد الهجمات الإرهابية ونؤكد أن معالجة الأزمة في سورية لا تتم عبر المساعدات الإنسانية فقط بل معالجة جذر المشكلة وهو مكافحة الإرهاب المدعوم خارجيا”.
وأضاف الجعفري إن “الحكومة السورية سهلت جهود الأمم المتحدة للوصول إلى بعض المناطق الصعب الوصول إليها مثل حلب وإدلب وريف دمشق وهي ملتزمة بأداء واجباتها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبها”.
ولفت الجعفري إلى أن “سورية ترحب بانخراط الأمم المتحدة بدور إيجابي في إيصال المساعدات لكنها ترفض رفضاً قاطعاً استخدام دول بعينها الأمم المتحدة كأداة وتسخيرها لاستهداف دول أعضاء بعينها”.
بدورها أكدت آموس أن “المعارضة المسلحة اعتدت على البنى التحتية ودمرت المنشآت وهذه الاعتداءات المسلحة ازدادت في الآونة الأخيرة وهي تستهدف المدنيين”./انتهى/

 
رمز الخبر 1837604

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