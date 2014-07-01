عراقجي: المفاوضات تستأنف مع 5+1 ابتداء من الغد

وافاد ت وكالة مهر للانباء نقلا عن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه لم يتم تحديد موعد نهائي للمفاوضات الا الموعد الذي تم ذكره في اتفاقية جنيف اي 20 يوليو.

واكد عراقجي في حوار متلفز على رغبة جميع اطراف المفاوضات لاستخدام الفرصة المتبقية للتوصل الى الحل النهائي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني ان الاجتماعات بشكل عام ستجري في مبني الامم المتحدة بفيينا لكن اللقاءات غير الرسمية ستجري في الفندق.

واضاف عراقجي انه«ليس لدينا توقعات خاصة بشأن مستقبل المحادثات الا وانه بطبيعة الحال من الممكن ان نجري مفاوضات ثنائية مع وفود الدول الست في حال تطلب الامر».

وشدد كبير المفاوضين النوويين الايرانيين ان الاحتفاظ باستتقلالية الراي وصون الكرامة في كافة الشؤون ولاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والتقنية من المبادئ الرئيسية لفريق المفاوض الايراني مشيرا الى المساعي الايرانية للتوصل الى حل معقول و عادل من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الايراني المشروعة والوصول الى حل سياسي يرضي كل الاطراف خلال المحادثات مع الدول الكبري.

واشار عراقجي خلال حواره مع التلفزيون الايراني الى الدعم الشعب الايراني للفريق النووي المفاوض مقدما فائق شكره لهذا الشعب الصابر./انتهي/

