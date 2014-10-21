"المرصد السوري لحقوق الانسان": الأكراد يستهدفون تجمعات ل"داعش" في كوباني

قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان مقاتلي "وحدات حماية الشعب" قاموا باستهداف تجمعات لداعش فجر اليوم في مناطق تقع في القسم الشرقي من عين العرب (كوباني بالكردية)، مستخدمين القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة".

وجاء ذلك بعدما شن تنظيم "داعش" الارهابي مساء الاثنين هجوماً جديداً على مواقع المقاتلين الأكراد في المدينة عقب تنفيذ اثنين من جهادييه تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين في شمالها.

وتحدث بيان للمرصد صباح اليوم الثلثاء عن دوي انفجار قوي "يعتقد أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة لتنظيم الدولة الإسلامية في القسم الشرقي" من عين العرب الحدودية مع سورية.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف الدولي ليل الاثنين - الثلثاء غارات جديدة على مواقع التنظيم/انتهي.