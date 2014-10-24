اية الله خاتمي: يجب حذف عمليات الضرب بالالات الحادة من مجالس العزاء الحسينية

وافادت وكالة مهر للانباء ان السيد احمد خاتمي قال خلال ندوة اقامها في مدينة مينودشت تحت عنوان " مايضر بمراسم محرم" :الامام الحسين (ع) استشهد قبل 1375 عاما ولكن خلال هذه السنين الطوال مازال الناس يحيون مراسم شهادته وكانه استشهد البارحة والحزن على الحسين يزداد عاما بعد عام.

ومؤكدا على عشق الامام الحسين المظلوم قال اية الله خاتمي: هناك خط احمر وحيد في مراسم مجالس عزاء ابا عبد الله (ع) وهي استخدام الالات الحادة المسئلة التي يجب حذفها بشكل نهائي كما اكد على ان كل حي و قرية يستطيع القيام بالمراسم وفق عاداته التقليدية

واضاف اية الله خاتمي : الحمدلله الطرق التقليدية تلقى ترحيبا واسعا كما اننا نشهد الكثير من الشباب يقضون اوقاتا طويلة في مجالس العزاء لذلك علينا اغتنام هذه الفرصة من خلال القاء الخطب الثقافية والدينية والسياسية على مسامعهم/انتهى