الجيش اللبناني: دقماق يؤلف مجموعة إرهابية كانت تُخطّط لأعمال إرهابية

كما أشار المصدر الى أن دقماق وأحمد ميقاتي الذي ألقي القبض عليه سابقا، يهدفان لاقامة امارة اسلامية وينتميان الى مجموعات ارهابية يديرها رأس واحد يعمل الجيش على رصده وملاحقته، بالاضافة الى ذلك كان الشيخ دقماق يجند عددا كبيرا من العسكريين ويقوم بتامين الأسلحة اللازمة لهم في هذه العملية وأكد المصدر أن الجيش اللبناني يستمر بعمليات البحث عن المطلوبين الارهابيين وسيقوم باعتقال دقماق فور عودته من تركيا الى لبنان/انتهي.