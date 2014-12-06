طيران الجيش اللبناني حلق في الضنية والمنية بحثا عن مطلوبين

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء في لبنان أنه بعد اعدام جبهة النصرة للعسكري اللبناني على البزال تفجر الوضع الامني في طرابلس وعرسال فكثف الجيش انتشاره في المناطق تفاديا لأي خروقات أمنية جديدة وبعد وقوع اشكال في شارع الميئتين بطرابلس بين عدد من الشبان المسلحين حلق طيران الجيش اللبناني الاستطلاعي في سماء الضنية والمنية بحثا عن مطلوبين كما اقام الحواجز الأمنية للتفتيش في شوارع طرابلس"./انتهي/