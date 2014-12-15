صحيفة امريكية : المكسيك ترغب في شراء طائرات من دون طيار من ايران

واشارت الصحيفة الامريكية الى الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي الى المكسيك وقالت ان هذه الزيارة تعتبر الأول من نوعها بعد الثورة الاسلامية في ايران وان من أهم نتائج هذه الزيارة يمكن الاشارة الى التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين .

وقالت الصحيفة ان بروجردي قال لدى عودته الى ايران ان المسؤولين المكسيكيين قد ابدوا اهتمامهم لشراء طائرات من دون طيار من ايران ، واضافت الصحيفة ان رغبة المسؤولين المكسيكيين لشراء هذه الطائرات من ايران من أجل استخدامها في ملاحقة مهربي المخدرات ليست مستبعدة وان التقارير تفيد بأن المكسيك تعتبر سوقا جيدة لبيع طائرات من دون طيار /انتهى/ .

