  1. السياسة
٧ يناير ٢٠١٥ - ١٤:٠٩

آية الله سبحاني: كلام مفتي السعوديين مخالف للقرآن الكريم

آية الله سبحاني: كلام مفتي السعوديين مخالف للقرآن الكريم

أكد آية الله العظمى جعفر سبحاني ان كلام مفتي السعوديين الذي اعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة ، خطأ بالكامل ويخالف القرآن الكريم لأن البدعة هي التي لم تكن في الدين .

وافادت وكالة مهر للأنباء ان آية الله العظمى سبحاني قال اليوم الأربعاء : نحن لدينا في الآيات القرآنية عيد الحواريين بنص قرآني صريح ولذلك فان اظهار الفرح والسرور ليس بدعة .
واضاف : ان المولد النبوي الشريف نعمة تفوق نعمة المائدة السماوية للحواريين بآلاف المرات وان حب النبي الأعظم (ص) هو من الفرائض ونحن نحتفل بمولده الشريف /انتهى/ .

رمز الخبر 1847728

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