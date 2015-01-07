آية الله سبحاني: كلام مفتي السعوديين مخالف للقرآن الكريم

أكد آية الله العظمى جعفر سبحاني ان كلام مفتي السعوديين الذي اعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة ، خطأ بالكامل ويخالف القرآن الكريم لأن البدعة هي التي لم تكن في الدين .