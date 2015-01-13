المتحدث باسم الداخلية الايرانية: داعش بعيد عن حدودنا ونراقبه

وافادت وكالة مهر للأنباء ان "حسين علي اميري" قال : ان تنظيم داعش هو من صنع اعدائنا وان للولايات المتحدة دور اساسي في ايجاد هذا التنظيم ودعمه .

واضاف : اننا لا نؤمن بوجود تحالف غربي ضد تنظيم داعش لأنهم هم الذين اوجدوا تنظيم داعش ولهذا السبب نشك في العمليات الامريكية ضد هذا التنظيم ولانستطيع ان نثق بالتصريحات الامريكية في هذا المجال .

وفيما يتعلق بأمن الحدود الشرقية لايران قال اميري : للأسف ان الباكستانيين لايسيطرون على مناطقهم الحدودية المتاخمة لايران وان الجماعات الارهابية تستغل هذا الفراغ الامني احيانا وتنفذ عمليات ارهابية ما يؤدي الى استشهاد قوات الأمن الايرانية .

واضاف اميري ان ايران قد اتخذت التدابير الأمنية اللازمة على حدودها الشرقية وقال : ان وزير الداخلية قد تفقد هذه الحدود وان مراقبة هذه الحدود تتم بالاجهزة الالكترونية والكاميرات المتطورة وطائرات من دون طيار /انتهى/ .

