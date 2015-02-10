ايران تمتلك أكبر كمية من الغاز في العالم

وافادت وكالة مهر للانباء ان "حميد رضا عراقي" اشار الى ازدياد استهلاك الغاز في العالم وقال ان استهلاك الغاز في العالم حتى عام 2035 سيعادل استهلاك باقي مصادر الطاقة في العالم .
واضاف عراقي ان انتاج الغاز في ايران يشهد نموا مضطردا وان ايران قد رفعت سقف انتاجها من الغاز يوميا بمعدل 100 مليون متر مكعب خلال العام المنصرم /انتهى/ .
أكد مساعد وزير النفط الايراني ان ايران تمتلك أكبر كمية من الغاز الطبيعي في العالم مضيفا بأن 150 محطة لانتاج الكهرباء في ايران اصبحت متصلة بشبكة انابيب الغاز في البلاد
وافادت وكالة مهر للانباء ان "حميد رضا عراقي" اشار الى ازدياد استهلاك الغاز في العالم وقال ان استهلاك الغاز في العالم حتى عام 2035 سيعادل استهلاك باقي مصادر الطاقة في العالم .
رمز الخبر 1849771
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