ايران تمتلك أكبر كمية من الغاز في العالم

وافادت وكالة مهر للانباء ان "حميد رضا عراقي" اشار الى ازدياد استهلاك الغاز في العالم وقال ان استهلاك الغاز في العالم حتى عام 2035 سيعادل استهلاك باقي مصادر الطاقة في العالم .

واضاف عراقي ان انتاج الغاز في ايران يشهد نموا مضطردا وان ايران قد رفعت سقف انتاجها من الغاز يوميا بمعدل 100 مليون متر مكعب خلال العام المنصرم /انتهى/ .

