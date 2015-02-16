ايران مستعدة لتشجيع الزراعات البديلة عن المخدرات بأفغانستان

وافادت وكالة مهر للانباء ان رحماني فضلي قال في تصريح على هامش مراسم افتتاح الاجتماع الدولي الثاني للوزراء والمسؤولين المعنيين بمكافحة المخدرات في دول المنطقة ان ايران تسعى لنشر الزراعات البديلة في افغانستان وان ايران مستعدة لتأمين سوق لمحاصيل هذه الزراعات البديلة لكن لايوجد هناك تعاون وتعامل جيد من قبل افغانستان .

وأشار وزير الداخلية الايراني ان مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة يمكن ان يقوم بدور فعال ومؤثر في هذا المجال واضاف : نحن نعتبر مكافحة المخدرات من واجبنا لكننا نحتاج الى الدعم الاقليمي والدولي بكل تأكيد / انتهى/ .