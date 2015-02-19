مقتل القائد العسكري لكتيبة "فرسان الخلافة" التابعة لـ "النصرة"في ريف حلب

وأفاد مصدر ميداني لمراسل وكالة مهر للأنباء في سوريا أنه كبدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة التنظيمات الإرهابية التكفيرية خسائر فادحة في العديد من المناطق في ريف حلب حيث تستمر الاشنباكات بين الجيش السوري والمسلحين في بلدة رتيان بعد أن فرض الجيش السوري سيطرته عليها وقد تمكنت وحداته من القضاء على عدد كبير من الارهابيين فيها.

كما أكد المصدر مقتل القائد العسكري لكتيبة "فرسان الخلافة" التابعة لـ "النصرة" المدعو "حسين مجري" في المعارك الدائرة مع الجيش السوري في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي./انتهي