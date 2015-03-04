مفتي الجمهورية اللبنانية: أي تأخير بانتخاب الرئيس يشكل ضررا على اللبنانين

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء في لبنان أنه اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حديث له على "أن لبنان يستوجب من الجميع مزيدا من التشاور والتعاون والتضامن، والحد من الخلاف في وجهات النظر، والتمسك بالمحافظة على مقومات العيش المشترك، والمساهمة الفاعلة للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، لأن أي تأخير يشكل ضررا على جميع اللبنانيين وعلى مؤسسات الدولة".

من جانب آخر أكد على "أن ما يحصل اليوم في المنطقة العربية من عنف هو إرهاب موصوف، لا علاقة له بالإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والعدالة والإنصاف لا إلى الهدم والتدمير والإفساد والظلم، وأن قادة الأمة يدركون الخطر الداهم، وهم قادرون، بإذن الله تعالى، على التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة بالوعي والتمسك بالوحدة، والتضامن العربي، ونبذ الفتن الطائفية والمذهبية، وتصحيح صورة الفكر الإسلامي كما يفهمه الغرب، وصيانة هوية الحضارة الإسلامية، وتعزيز معرفة الإسلام، وتعميم الوعي الإسلامي، ونشر الثقافة الإسلامية، ونبذ الإرهاب والفتن."/انتهي/