العميد سلامي : لن نسمح بزيارة مراكزنا العسكرية

وافادت وكالة مهر للانباء ان العميد سلامي قال في حوار مع التلفزيون الايراني ان الاجانب سوف لن يسمح لهم حتى في احلامهم بأن يزورا ابسط المراكز العسكرية الايرانية .

واضاف العميد سلامي : يجب مراعاة حرمة القواعد العسكرية لأن زيارة اي مفتش اجنبي لثكنة عسكرية تعني احتلال البلد ولأن كل اسرارنا الدفاعية موجودة هناك ، ان هذا الامر وحتى التكلم حوله يعني تحقيرا وطنيا .

وفيما يتعلق بالتصريحات الاخيرة للمسؤولين الامريكيين قال العميد سلامي : ان القول بأن الخيار العسكري هو لايزال فوق الطاولة أمر لايقلقنا لأننا مستعدون لحرب شاملة مع امريكا وان عقيدتنا القتالية وتشكيلتنا الدفاعية وقدراتنا ممتدة في المنطقة ولسنا قلقون ابدا من هذا الامر /انتهى/ .