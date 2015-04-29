رئيس حزب الاتحاد اللبناني: لفلسطين حقوق كثيرة على العرب وليس فقط واجبات

وخلال لقائه بوزير شؤون الأسرى السابق في الحكومة الفلسطينية أشرف العجرمي اعتبر مراد انه أي لقاء عربي وأي اجتماع عربي إذا لم تكن القضية الفلسطينية هي البند الأول فهذا لا يكون اجتماعا عربيا بل غربيا وبعيدا كل البعد عن العروبة".

واضاف : لفلسطين حقوق كثيرة على العرب وليس فقط واجبات ولكن للأسف الشديد هذه الحقوق لا تصل للإخوة الفلسطينيين بشكل كاف حتى يستطيعوا تحقيق قدرا أكبر من الصمود في وجه العدو الصهيوني سواء داخليا أو خارجيا.

واعرب عن تمنياته بوحدة الصف الفلسطيني وحدة حقيقية وليس اسمية فقط على قاعدة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية بتحرير الأرض وبإقامة دولة، مضيفا "ربما هناك بعض الآراء فيما يتعلق بالوصول إلى الحقوق خطوة خطوة ولكننا كناصريين وكقوميين نرى بأن حقنا الكامل هو بتحرير كامل التراب الفلسطيني وأن تعود فلسطين عربية"./انتهي/