  1. السياسة
١٩ سبتمبر ٢٠١٦ - ٠٩:٢٢

اعتقال 40 أجنبيا في تركيا على صلة بـ "داعش"

اعتقال 40 أجنبيا في تركيا على صلة بـ "داعش"

نقلت مصادر إعلامية تركية الأحد أن شرطة إسطنبول ألقت القبض على 40 شخصا يحملون جنسيات أجنبية يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي.

وشنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول عمليات المداهمة في أكثر من 23 موقعا في أنحاء المدينة، مشيرة إلى أن من بين المقبوض عليهم أشخاص يحملون جنسيات أفغانية وعراقية وأذربيجانية.

وعثرت قوات الشرطة في بعض الشقق التي داهمتها على وثائق لداعش، وكذلك معلومات مسجلة على أجهزة إلكترونية.

ونقلت الفرق الأمنية المعتقلين إلى مبنى مديرية الأمن في إسطنبول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من المقبوض عليهم دخلوا الأراضي السورية عدة مرات وخصوصا في مناطق القتال.

وشهدت عدة مدن تركية منها العاصمة أنقرة وإسطنبول عدة هجمات انتحارية نفذها عناصر تابعون لتنظيم "داعش" آخرها الهجوم الذى استهدف مطار "أتاتورك" في إسطنبول يوم الـ 28 يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 44 شخصا./انتهى/

رمز الخبر 1865472

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