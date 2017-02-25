الجيش العراقي يعلن العثور على معسكر لـ"داعش" في محافظة الانبار

وقال اللواء الركن محمود الفلاحي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قاد قوة من الجيش لتفتيش منطقة وادي القذف، (90 كم جنوب غرب الرمادي)، حيث تم العثور على معسكر ابوطلحة المرعاوي التابع لتنظيم داعش هناك".

وأضاف الفلاحي، أن "المعسكر يضم مصنع لتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة وصناعة منصات الصواريخ ومخابئ للأسلحة والاعتدة ومستودع للوقود والارزاق".



وتابع الفلاحي، أن "المعسكر تم العثور فيه على خمس عجلات لتنظيم داعش متضررة ومواد شديدة الانفجار C4"، مشيراً الى أن "القوة قامت بتفجير واحراق المعسكر وجميع المواد فيه".



يذكر أن تنظيم "داعش" الارهابي يستخدم من مناطق صحراء الأنبار مخابئ له ومكان لتنفيذ هجماته نحو المقرات الأمنية والسيطرات والمناطق الأمنية بالرمادي والفلوجة، وغالبا يستخدم العجلات المفخخة والانتحاريين./انتهى/