ترامب يحرض المعارضة على تنفيذ انقلاب في فنزويلا

وكتب الوزير في صفحته على تويتر: "دونالد ترامب، بتصريحه الأخير الذي تضمن تهديدات جديدة باستخدام القوة العسكرية في انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة، أكد أنه يقف وراء الانقلاب"، مبينا أن "المعارضة الفنزويلية يتم التحكم بها من قبل ترامب".

تصريحات الوزير الفنزويلي تأتي ردا على قول ترامب في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية إن خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا يبقى مطروحا للتعامل مع الأزمة هناك.

من جانبها، أكدت دلسي رودريغيز نائب رئيس فنزويلا، في هذا الصدد، أن الفنزويليين لن يتسامحوا مع أي تدخل أجنبي في شؤون بلادهم الداخلية.

ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على تأييد عدد من الدول.