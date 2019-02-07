مساعد وزير الدفاع: ايران حققت نجاحات مذهلة في القطاع الدفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد وزير الدفاع الايراني أبوطالب شفقت إن البلاد حققت نجاحات مذهلة في قطاع الصناعات الدفاعية في عهد الثورة الاسلامية.

وأكد أبوطالب شفقت، في تصريح أدلى به خلال الملتقى الوطني لتصنيع المحركات ذات الاحتراق الداخلي في جامعة نوشيرواني التكنولوجية في بابُل/ شمال/ ايران من الدول التي حققت نجاحات في القوة الدفاعية في العالم في اطار منتظم وتقني مع إمكانية البرمجة والقياسات.

وأضاف: أن القدرات الدفاعية في البلاد تبلورت من أجل نيل قوة ردعية وفق اسلوب استخدام عنصر المفاجأة بهدف تحقيق اهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تمكنها من الصمود في مواجهة القوى الكبرى في العالم. /انتهى/.