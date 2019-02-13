روحاني: الحكومة الإيرانية تحارب في الصفوف الأمامية من مواجهة العدو

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أعرب حجة الاسلام حسن روحاني عن تقديره للمشاركة الملحمية الواسعة للشعب في مسيرات الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، وقال: لابد ان نشكر الشعب الايراني الواعي العارف بزمانه، الشعب الذي بعث من خلال مشاركته هذه الرسالة الهامة جدا الى العالم، بأن هذا الشعب يؤيد ما قام به النظام خلال 40 عاما الماضية، وأن يرفض مطلقا ان يسلم سيادة الشعب على مصيره، الى المعتدين الاجانب.

واضاف: ان الدرب الذي اختاره شعبنا بشكل صحيح قبل 40 عاما سنواصله بقوة، مؤكدا ان الرسالة الثانية للشعب في مسيرات 11 شباط/فبراير، هي ان مؤامرات القوى الكبرى وخاصة أميركا، لا يمكنها ان تؤثر على إرادة شعبنا.

وتابع: ان الاعداء وخلال العام الماضي، حاولوا بشكل مستمر اثارة القلق والمخاوف وزرع اليأس لدى الشعب.. واليوم يفرض الاعداء الحرب الاقتصادية والاعلامية والنفسية على شعبنا، الا ان هذا الشعب يصمد مرة اخرى مناجل عزته واستقلاله ولن يتنازل أمام العدو.

ولفت الى ان وفاء الشعب للنظام، يضاعف من مسؤولية الحكومة في بذل الجهود لتقديم افضل الخدمات والسعي لحل المشكلات وخاصة المشكلات المعيشية للمواطنين.

وأردف: ان الحكومة لديها الشعور بالمسؤولية، وتدرك انها اليوم في الخط الامامي لمواجهة الاعداء، ولولا مساعدة الشعب ودعمه لن يمكنها ان تنجح، وهي على يقين أننا وبدعم الشعب ووحدته يمكننا ان ننجح تماما امام الأعداء وأن نتجاوز المشكلات./انتهى/