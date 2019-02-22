قائد الثورة يعزي بوفاة عضو مجلس صيانة الدستور آية الله "محمد مؤمن"

واعتبر قائد الثورة، وفاة آية الله محمد مؤمن خسارة للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وقال: ان المكانة العلمية وتربية طلاب بارزين الى جانب تقوى واخلاص هذا العالم الجليل وكذلك ولائه والتزامه الثوري، جعلت منه شخصية شاملة.

واضاف سماحته: يعود تاريخ نضاله الى قبل الثورة، واستمرت خدماته الثورية بشكل مستمر طيلة أربعين عاما، وكان ركنا هاما من اركان مجلس صيانة الدستور لعدة دورات متتالية.

واعرب قائد الثورة عن مواساته لذوي الفقيد وكذلك العلماء الافاضل في حوزة قم العلمية وخاصة تلامذته واصدقائه، وجميع اهالي مدينة قم المقدسة، سائلا الباري تعالى ان يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة./انتهى/