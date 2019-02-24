دعم إيراني لاقتراح الرئيس الفنزويلي الداعي للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة

ولدى استقباله مساعد وزير الخارجية الفنزويلي، روبن داريو مولينا، الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي، أكد محمد جواد ظريف رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية لأي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، معلنا دعم طهران لحكومة وشعب هذا البلد، وأيضا دعمها لمقترح الرئيس الفنزويلي لإجراء محادثات سياسية بين الحكومة والمعارضين لتسوية الخلافات بينهما.

وخلال اللقاء، شرح مساعد وزير الخارجية الفنزويلي، آخر التطورات للوضع السياسي في فنزويلا، معربا عن شكره لمواقف ايران الداعمة لتحسين الوضع السياسي في هذا البلد.

كما اعتبر الجانبان خلال اللقاء، تدخلات الادارة الاميركية في الشؤون الداخلية لفنزويلا وسائر دول أميركا اللاتينية، والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا، بأنها انتهاك للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة، مؤكدين ان هكذا ممارسات محكومة بالفشل./انتهى/