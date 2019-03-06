طهران تدين الهجوم الإرهابي في جلال آباد الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بهرام قاسمی صرح ان هكذا هجمات ارهابیة ضد الشعب البریء هی من افضع الطرق غیر الانسانیة التی تنتهجا المجامیع الارهابیة بهدف تحقیق اهداف سیاسیة غیر مشروعة.

واضاف المتحدث باسم الخارجیة، 'نحن علي یقین ان الشعب الافغانی سیكون اكثر عزما من الماضی فی الوقوف الي جانب حكومته ومواصلة مساره فی تعزیز الاستقرار والامان؛ وانه سیحظي بدعم ایران حكومة وشعبا فی هذا السیاق'.

یذكر ان هجموما انتحاریا نفذته مجموعة طالبان صباح الیوم الاربعاء ضد شركة تجاریة خاصة بالقرب من مطار مدینة جلال اباد الافغانیة اودي بحیاة خمسة من المهاجمین فضلا عن 16 موظفا لدي هذه الشركة./انتهى/