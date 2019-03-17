محكمة اسرائيلية تأمر إغلاق مصلى باب الرحمة داخل الأقصى

وادعت المحكمة في حكمها الذي وزع في بيان "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم +الباب الذهبي+ في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء". وامهلت المحكمة إلاسرائيلية دائرة الأوقاف مدة ستين يوما للرد على هذا القرار.

ويتولى الاردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية. ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها مذاك.

وكان شبان فلسطينيون كسروا ابواب باب الرحمة يوم الجمعة ودعوا المصلين الى أداء الصلاة في المبنى./انتهى/