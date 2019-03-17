عبداالهيان: التعاون البرلماني بين طهران وموسكو يؤثر على تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين أمير عبداللهيان استقبل السفير الروسي في طهران وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى صعيد متصل استقبل رئيس البرلمان علي لاريجاني سفير كازاخستان لدى طهران اسخت ارازبار، وأشار علي لاريجاني الى العلاقات الوثيقة بين البلدين، وقال: لقد تم ابرام اتفاقات بين البلدين والتي تساهم في حركة تصدير واستيراد السلع بين ايران وكازاخستان، ولكن يجب تسهيل مسار هذا التواصل.

وأشار لاريجاني الى الاتفاقات الاخيرة بين رئيسي البلدين، وقال: بإمكان التجار الايرانيين ان يكون لديهم نشاط جيد في كازاخستان./انتهى/