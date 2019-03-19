"التنسيقية الوطنية" تدعو بوتفليقة الى التنحي

رداً على رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ،والتي قرر فيها التمسك بخطته للانتقال الديمقراطي..

دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين والشخصيات المعارضة، بوتفليقة للتنحي مع نهاية ولايته أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل..



وطالبت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيان لها الحكومة بالاستقالة، وحل مجلسي الشعب والأمة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكلف بتصريف أعمال الدولة، تعينها رئاسة جماعية,وبأن تشكل هذه الرئاسة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة بعد المرحلة الانتقالية. وطالبت التسيقية ايضا بالدخول في مرحلة انتقالية تمكّن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني، ودعت الجيش والأجهزة الأمنية إلى ضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.



كذلك طالبت التسينقية بإطلاق حوار وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور، وتنظيم انتخابات في المدة التي تعقب المرحلة الانتقالية.البيان تزامن مع استمرار المظاهرات المطالبة برحيل النظام في ولايات عدة..

حيث تظاهر الآلاف من طلبة واساتذة الجامعات وموظفو القطاع الطبي في العاصمة الجزائرية، مطالبين بتنحي بوتفليقة، ورحيل النظام السياسي ورموزه السياسية ومحاكمة الفساد. التظاهرات جرت في ظل اجراءات امنية مشددة فرضتها السطات وسط وعلى مداخل المدينة وامام المقرات الحكومية .



كما خرج طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية في مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، طالب المشاركون فيها برحيل النظام الحالي وإحترام الدستور والقوانين.

وفي مدينة الشلف، ردد المتظاهرون شعارات وصفوا فيها قرارات الرئيس بوتفليقة بغير الدستورية،وطالبوا برحيل رموز النظام، واتهموا السلطات بعدم الاكتراث لأصوات الملايين من الشعب.



كما خرجت في مدينة البويرة شرقي الجزائر مظاهرات تأييدا لحراك الشارع، وشارك في المسيرة عدد من أئمة المساجد أعلنوا خلالها انضمامهم للحراك المطالب بتغيير النظام ورموزه.