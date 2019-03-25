نتنياهو يجري مشاورات لبحث إطلاق صاروخ من غزة على تل أبيب

وقال مكتب نتنياهو في بيان لوسائل الإعلام إنه تم إطلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتواجد في واشنطن حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وفي الدقائق القليلة القادمة ستجري مشاورات عبر الهاتف مع رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس جهاز الأمن القومي وكبار مسؤولي الجيش.

وأصيب 7 صهاينة صباح اليوم الاثنين بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وأصاب منزلا في هشارون شمال تل أبيب.

من جهتها قالت القناة 13 العبرية إن المنزل انهار بشكل كامل مشيرة إلى أن من بين الإصابات اثنين بحالة متوسطة والاصابات الأخرى حالتها طفيفة.