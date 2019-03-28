همتي: قرار محكمة "لوكسمبورغ" برفع تجميد أموال المركزي يمثل نصرا قانونيا جديدا لإيران

ونقلا عن العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني فقد قال همتي: "تلقيت اليوم نبأ سارا من زملائي القانونيين. خبر قصير لكنه هام جدا وهو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت نصرا قانونيا هاما آخر في مواجهة أميركا."

وأضاف همتي: "اثر شكوى البنك المركزي الايراني وبفضل التعاون الوثيق من قبل وزارة الخارجیة ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية والدفاعات القانونية الرصينة والموثقة لمحامینا، فقد قررت محكمة لوكسمبورغ رفع التجميد عن 1.7 مليار دولار من أموال البنك المركزي الايراني."

وكانت اموال البنك المركزي الايراني قي جمدت في وقت سابق بطلب من محكمة امريكية بذريعة تورط ايران في هجمات 11 سبتمبر الارهابية./انتهى/