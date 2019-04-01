الهلال الاحمر الايراني يأوي نحو ستة الاف منكوب جراء الفيضانات بخوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء وصل النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري والوفد المرافق ظهر اليوم الإثنين، الى محافظة خوزستان بهدف تفقد المناطق المتضررة بالفيضانات بهذه المحافظة والاطلاع عن كثب على المشاكل التي يعاني منها الأهالي بهذه المناطق، حيث تم إيواء نحو 6 آلاف من المنكوبين بالفيضانات في محافظة خوزستان جنوب غربي في مخيمات الهلال الأحمر بهذه المحافظة، خلال الأيام الماضية.

ويشكل تفقد سدي "دِز" و"كَرخه" وحضور إجتماع مجلس التنسيق لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان من أهم البرامج المدرجة على جدول أعمال زيارة جهانغيري الى خوزستان.

كما من المقرر أن يتفقد جهانغيري خلال الزيارة عددا من القرى المعرضة لخطر الفيضان على ضفاف أنهار دز وكرخه وكارون.

ويرافق جهانغيري خلال هذه الزيارة كل من وزراء الصحة والعلاج، والرياضة والشباب، والطرق وبناء المدن.

وبدأ جهانغيري مساء أمس الأحد، جولته التفقدية الى المحافظات الغربية والجنوب غربية الأربع بزيارة محافظة كرمانشاه غربي ايران.

وقام صباح اليوم الإثنين، بزيارة المناطق المتعرضة للفيضنات بمدينة خرم آباد مركز محافظة لُرستان غربي ايران.

يذكر، ان الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول بالتزامن مع بداية العام الجديد (الإيراني- بدأ في 21 آذار/مارس) والفيضانات الناجمة عنها، أدت الى 4 وفيات بمحافظة لرستان والإضرار بالبنى التحتية لهذه المحافظة والتي تقدر بما يزيد عن 8 آلاف مليار ريال (يعادل الدولار بسعر الصرف الحكومي 4200 ريال)./انتهى/.