  1. السياسة
٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٧

قائد الثورة يستقبل عدداً من مسؤولي النظام

قائد الثورة يستقبل عدداً من مسؤولي النظام

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عدداً من مسؤولي النظام سفراء الدول الإسلامية وناقش معهم عدداً من القضايا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل اليوم الثلاثاء عدداً من مسؤولي النظام بالاضابا إلى عدد آخر من سفراء الدول الاسلاميةفي طهران.

سنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقاً.

رمز الخبر 1893536

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