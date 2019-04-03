قائد الثورة يستقبل عدداً من مسؤولي النظام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل اليوم الثلاثاء عدداً من مسؤولي النظام بالاضابا إلى عدد آخر من سفراء الدول الاسلاميةفي طهران.

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