وزير الداخلية يتوجه الى لرستان خوزستان لمتابعة آليات مواجهة السيول

وتتضمن زیارة وزیر الداخلیة الى محافظتي لرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) حضور اجتماع مجلس توفیر الامن وادارة الازمة فیهما.

ویرافق الوزیر رحماني فضلي خلال الزیارة عدد من المسؤولین من ضمنهم رئیس جمعیة الهلال الاحمر علي اصغر بیوندي.

یذكر ان ایران تشهد منذ نحو 3 اسابیع امطارا غزیرة بین الحین والاخر سببت سیولا جارفة في العدید من المناطق في شمال وغرب وجنوب غرب وجنوب البلاد، ادت الی مصرع العشرات واصابة المئات والحاق الاضرار بالكثیر من الوحدات السكنیة بصورة جزئیة او كلیة في القری والمدن التي اجتاحتها السیول.

وتم اخلاء العدید من القرى تحسبا من خطر السیول التي مازالت تغمر او تحاصر العدید من البلدات والقرى في المناطق المنكوبة.