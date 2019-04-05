  1. السياسة
٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٨:١٣

وزير الداخلية: سيتم دفع التعويضات للمتضررين جراء السيول والفيضانات

وزير الداخلية: سيتم دفع التعويضات للمتضررين جراء السيول والفيضانات

قال وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي أن الحكومة سوف تدفع التعويضات لجميع المتضررين من السيول والفيضانات.

وجاء تصريح وزير الداخلية هذا خلال تفقده اليوم الجمعة المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان .

وقام وزير الداخلية في مستهل جولته في محافظة خوزستان بالتفقد جوا اوضاع سدي دز وكرخه قبل ان يدلي بتصريح للتلفزيون الايراني.

وقال وزير الداخلية ان الجهود المبذولة ساهمت في الحؤول دون اجتاح السيول لمدن هويزة وسوسنكرد ورفيع وبستان مشيرا الى ان عمليات الاغاثة تجري على قدم وساق من قبل فرق الاغاثة الحكومية وغير الحكومية والشعبية .

وافاد بان محافظة خوزستان ومن خلال الهدوء القائم والمشاركة الشعبية ستجتاز هذه الكارثة .

رمز الخبر 1893578

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