القذافي أخفى 30 مليون دولار في قبو لجاكوب زوما

ولفتت الصحيفة إلى ان لغز اختفاء مليارات الدولارات من الزعيم الليبي الراحل ​معمر القذافي​ أخذت منحى جديداً وسط تقارير تفيد بأنه خبأ هذه الأموال في قبو رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما.

وأضافت أنه تم الكشف عن هذا المبلغ خلال نقله من قبو في منزل زوما في ناكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقاً بسوازيلاند، تبعاً لصحيفة صنداي تايمز إفريقيا".

وأشارت إلى أن القذافي نقل هذه المبالغ المالية لزوما للحفاظ عليها قبل فترة قصيرة جداً من مقتله على أيدي الثوار في تشرين الثاني 2011.

وأوضحت إن زوما (76 عاما) نفى مسبقاً معرفته بالمكان الذي يخبئ فيه القذافي أمواله في جنوب إفريقيا مردفةً أنه بعد مقتل القذافي، بذلت ​الحكومة الليبية​ ​الجديدة​ جهوداً حثيثة للكشف عن أموال القذافي المهربة للخارج إلا أن جهودها تعقدت بسبب استمرار القتال بين ​الجماعات المسلحة​ للسيطرة على ثروة البلاد وثروته النفطية. وطلبت السلطات الليبية مراراً من سيريل رامافوسيا، رئيس جنوب إفريقيا للمساعدة في البحث عن هذه الأموال، إلا أن لم يستجب لهذه الدعوات، بحسب كاتبة التقرير.

وأوضحت ان "زوما كان صديقاً مقرباً للقذافي وزاره عدة مرات في ​طرابلس​ في عام 2011 بالنيابة عن ​الاتحاد الافريقي​ في محاولة فاشلة للتوصل إلى اتفاق سلام"./انتهى/