ردود افعال الشارع الايراني على ادراج الحرس الثوري في قائمة الارهاب الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اثر اعلان بيت الابيض بإدراج حرس الثورة الاسلامية ضمن قائمة المجموعات الارهابية أمس الاثنين، ابدى المسؤولون الايرانيون تفاعلا على هذا الاجراء، حيث أن الكثير من نواب البرلمان شاركوا في الجلسة العلمية لمجلس الشورى الاسلامي ببدلة عسكرية خضراء خاصة بالحرس الثوري الايراني، اعلانا لدعمهم وحمايتهم لهذه القوة.

كما وتفاعل الشارع العام الايراني بدوره على هذا الموضوع، ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ايضا تفاعلوا عبر أطلاق هاشتاغين (#من_سپاهی‌ام ) و #)من_هم_سپاهی_هستم) بمعني "أنتمي للحرس الثوري"، معتبرين هذا الاجراء الامريكي مضحكا وعن قريب سينقلب السحر على ساحر.

اليكم بعض هذه التغريدات؛

شهاب اسفندياري: سبق واطلقت امريكا وانجلترا عنوان الارهابي على "نلسون ماندلا"، ألا أن تماثاله يوجد حاليا في ساحاتهم.

زهره بانو: في المرة القادمة عند دخول قوات المارينز التابعة للجيش الامريكي الى مياه ايران، سنعتبرهم مثل داعش ونعاملهم مثل ما نعامل الارهابيين.

سمانه: الحرس الثوري استأصل جذور داعش في المنطقة، والولايات المتحدة خرجت مفضوحة من سوريا، وعندما يلحق ترامب الحرس الثوري بقائمة الارهاب، ذلك بمعنى: انني عاجز من مواجهتكم ولذلك افرض عليكم الحظر.

محسن آقاموسى: الجدال كان حول الجهات التي تعتبرها مجموعة "فات" ارهابية، هكذا انهت واشنطن الجدال.

سبهر: لافرق من إدراج أو عدم إدراج الحرس الثوري في قائمة الارهاب الامريكية، فأن وعد الله مفعول! "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا" (سورة اسراء، اية 5)

حسن ميثمي: في المرة السابقة اضطر ترامب أن يزور العراق خفيا في الليل، هذه المرة لا خيار امامه سوى أن يلوح بيده ويقول لها "باي باي".

حج فيدل: يضن ترامب أنه سيعرقل نشاطات الحرس الثوري بدرجه في قائمة الارهاب، لا يعرف أنه بهذا الاجراء وضع القوات الامريكية وقواعدها العسكرية في مأزق كبير.

متقي: الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة جولان المحتل، والحاق الحرس الثوري الى قائمة الارهاب وما الى ذلك، كل هذا يعكس ان الولايات المتحدة على عجلة من امرها لانهاء الـ22 عام!

وفائي: في عالم تترأس السعودية فيه لجنة حقوق الانسان والكيان الصهيوني المعتدي يعرف كأبر حكومة دمقراطية في الشرق الاوسط، ليس غريبا أن يُعتبر الحرس الثوري منظمة ارهبية؛ فإنه شكل بذكائه وحنكته حركة جهادية حقيقية في المنطقة، استطاعت افشال جميع الخطط الامريكية وحلفائها، هل يوجد ذنب اكبر؟!

/انتهى/.