عمار الحكيم يؤكد رفضه للعقوبات الاقتصادية على ايران ويعدها سابقة خطيرة

وقال عمار الحكيم، ان 'العراق بحكم تنوعه ومكانته التاريخية مؤثر ومتأثر بمحيطه الاقليمي ومؤهل للعب دور الوساطة بين فرقاء المنطقة'.

وجدد 'رفضه للعقوبات الاحادية على إيران' مبينا 'انها سابقة خطيرة في العلاقات الدولية'.

وبحث الجانبان 'نتائج زيارات المسؤولين المتبادلة بين العراق وايران'.

ودعا السد عمار الحكيم الى 'مزيد من التواصل لحسم الملفات العالقة بما يضمن مصالح البلدين وشعبيهما الجارين'.

واشار الي 'أهمية المشروع الوطني العراقي كضمانة لمستقبل وقوة العراق التي هي بالضرورة ضمانة لمستقبل المنطقة وامنها واستقرارها،' لافتا الى 'ضرورة دعم المشروع الوطني وتفهم طبيعة التحالفات العابرة للمكونات باتجاه العنوان الوطني'.

وشدد على 'ضرورة المضي قدما للوصول الى جناحي الديمقراطية الطبيعيين الموالاة والمعارضة'./انتهى/