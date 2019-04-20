ظريف يتوجه الثلاثاء القادم الى نيويورك

ويُحتفل الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019 باليوم الدولي الرسمي الأول للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام. وتعقد الجمعية العامة اجتماعًا للاحتفال بهذا اليوم والترويج لهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يرافق ظريف في هذه الزيارة، السفير الجديد والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدي منظمة الأمم المتحدة 'مجيد تخت روانجي.