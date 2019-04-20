  1. السياسة
٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٢١:٣٧

ظريف يتوجه الثلاثاء القادم الى نيويورك

ظريف يتوجه الثلاثاء القادم الى نيويورك

يتوجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف نيويورك الثلاثاء القادم، بهدف حضور إجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان 'اليوم الدولي الرسمي الأول للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام'.

ويُحتفل الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019 باليوم الدولي الرسمي الأول للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام. وتعقد الجمعية العامة اجتماعًا للاحتفال بهذا اليوم والترويج لهذه المناسبة.
ومن المقرر أن يرافق ظريف في هذه الزيارة، السفير الجديد والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدي منظمة الأمم المتحدة 'مجيد تخت روانجي.

رمز الخبر 1893961

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