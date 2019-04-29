حزب الله يستنكر كلام وزير خارجية البحرين بحق السيد مقتدى الصدر

وقال حزب الله في بيان له الاثنين “هذا تصريح مدان ومستنكر ومرفوض وغير أخلاقي”، وتابع “هو تصريح يعبّر فقط عن الشخصية السفيهة والتافهة لهذا الوزير الذي لجأ إلى الشتائم والكلام البذيء والتعرض الشخصي،عوض أن يستخدم مفردات السياسة والمنطق والبيان القويم كما يليق بوزير آخر في موقعه”.

واضاف حزب الله “هذا الوزير آثر أن يعكس خصاله المريضة ومواصفاته السيئة التي عرفها العالم عنه”، ولفت الى “هذا الوزير شريك في سياسة الإجرام والظلم والقهر التي ينفذها نظامه البغيض ضد شعب البحرين الشريف الأبي المتمسك بحقوقه الانسانية وكرامته الوطنية ونضاله السلمي رغم الضغوطات والمصاعب والتضحيات”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله