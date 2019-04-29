دبلوماسي نرويجي: ينبغي مواصلة الحوار بين ايران واوروبا

وافاد توره هاترم خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه بان الحكومة والبرلمان النرويجي تؤمن ايمانا راسخا بضرورة التعددية في ساحة التحولات الدولية وقد أعدت الحكومة النرويجية وثيقة للموافقة على هذه القضية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وقد احالتها الى البرلمان .

واشار الى المصالح التجارية والمالية المشتركية بين ايران والنرويج وقال ان اصحاب الصناعات والناشطين التجاريين في النرويح يتطلعون الى العمل مع الايرانيين ونحن وبغية تسهيل التبادل المالي الثنائي نسعى للتعاون مع بريطانيا والمانيا وفرنسا لاقرار قنوات خاصة للتواصل المالي مع ايران .

واشار امين عام وزارة الخارجية النرويجية الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال ان بلاده دعمت دوما الاتفاق النووي وتعتبر هذا الاتفاق افضل خيار قائم في الظروف الراهنة.

وتابع ان ايران بلد مهم ومقتدر اقليميا ومن هنا فاننا نؤمن بان تسوية الكثير من القضايا الاقليمية رهبن بالحوار مع ايران مؤكدا ضرورة مواصلة الحوار بين ايران واوروبا في القضايا الثنائية والاقليمية ./انتهى/