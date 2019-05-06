  1. إيران
٦ مايو ٢٠١٩ - ١٩:٣٤

الخارجية الألمانية تجدد دعمها للاتفاق النووي مع ايران

الخارجية الألمانية تجدد دعمها للاتفاق النووي مع ايران

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية كريستوفر برغر دعم حكومة بلاده للاتفاق النووي مع ايران.

وقال برغر في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الحكومة الالمانية تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي.

واشار المتحدث باسم الحكومة الالمانية الى البيان الصادر قبل يومين من قبل وزراء خارجية المانيا وبريطانيا وفرنسا ومندوب الاتحاد الاوروبي قائلا، انه تم في البيان الاعراب عن الاسف للخطوة التي اتخذتها اميركا في عدم التمديد للاعفاء من الحظر المفروض على النفط الايراني، لان هذا القرار الاميركي يخلق مصاعب امام تنفيذ الاتفاق النووي.

واضاف، ان الاتفاق النووي لا يمكن تجاهله لانهم مهم لتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة ونحن نعتقد بان له دورا في خفض التوتر وتوفير الارضية للحوار./انتهى/

رمز الخبر 1894365

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