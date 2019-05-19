ايرانيتان تحرزان ذهبيتين في الدوري العالمي بالكاراتيه

ففي اطار المرحلة الثانية من الدوري العالمي للدرجة الاولى بالكاراتيه الجارية حاليا بمدينة اسطنبول والتي يشارك فيها 1813 لاعب ولاعبة من 102 بلدا، تقلدت "طراوت خاكسار" الميدالية الذهبية في وزن تحت 55 كغم بعد فوزها على"يو ون" من تايوان والحائزة على المركز الثالث في بطولة العالم وثلاث ذهبيات في المسابقات الآسيوية بنتيجة 5-2، لتهدي ايران اول ذهبية في منافسات اسطنبول.

وتغلبت الايرانية "خاكسار" في الادوار التمهيدية على كل من "سیمونا زابورسکا" من مقدونيا بالتحكيم بعد تعادلهما صفر- صفر، "كلميرا اواسنفا" من كازاخستان 4-1، ، "لاورن فورباتو" من فرنسا 4-صفر، "شيوري ناكامورا" من اليابان 5-صفر، "الساندرا حسني" من كرواتيا 3-صفر، وفي النصف النهائي على "جانا بيتس" من المانيا 9-4.

كما نالت الايرانية "حميده عباسعلي" الميدالية الذهبية في وزن فوق 68 كغم، بعد فوزها في النهائي على "آياكا سايتو" من اليابان.

وتغلب "حميده عباسعلي" في الادوار التمهيدية" على كل من "كبرى كزوم" من تركيا 8-صفر، "رومانا برودرلين" من سويسرا 11-7، "هالكويست" من السويد 6-صفر، "هانا زيوكوفيتش" من كرواتيا 4-صفر"، وحبيبه حلمي من مصر 6-صفر، وفي الدور نصف النهائي هزمت "شاهاناز جامي" من تونس 5-صفر.