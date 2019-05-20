خبير دولي: عدم الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي سيزيد من تكاليف أوروبا

وقال عباسعلي منصوري ، خبير الشؤون الدولية في مقابلة مع وكالة مهر حول التحرك الإيراني الأخير رداً على التعلل الأوروبي : على الرغم من كل الضغوط التي تعرضت لها طهران من قبل واشنطن وبعض الدول الآخر، فلقد دفعت ايران في المناطق الغربية والعربية في المنطقة حتى الآن الكثير على المستوى الدولي لتوفير السلام والاستقرار والأمن في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب واللجوء في البلدان المجاورة التي تأثرت بالكوارث المختلفة.

وقال إن العقوبات الظالمة ضد إيران لا يمكن أن تقلل من التزامنا بالقانون الدولي ، وقد أظهرت جمهورية إيران الإسلامية أنها تلتزم باستمرار باللوائح والالتزامات الدولية التي قدمتها إلى دول أخرى ، وهذا هو الحال ، وهو موضوع 14 تقريرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الطاقة الذرية صحة أنشطة إيران. وفي الوقت نفسه ، انتهكت الولايات المتحدة ، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ، القرار 2231 عن طريق الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف المنصوري: "كانت توقعاتنا من أوروبا في عام واحد عندما خرجت من أمريكا تقديم دعم عملي وليس فقط شعار سياسي ". كان الإجراء الأخير الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منطقيًا ومبدئيًا وقائمًا على أساس دولي ، لأنه من غير المقبول أن لا تتمتع أي دولة بميزة في قبول القيود والوفاء بالتزاماتها".

وصرح الخبير في الشؤون الدولية: "لا ينبغي لضبط النفس الإيراني أن يخطئ الأوروبيون في التفكير في أننا لا نعرف مقدار ما يمكنهم تحمله إذا لم تف إيران بالتزاماتها الدولية في مختلف مجالات كمكافحة الإرهاب والمخدرات واللاجئين".

وأوضح بأنه يجب على الجانب الأوروبي أن يعرف أن العمل الداعم يجب أن يتم في شكل تدابير تشغيلية ، وليس فقط في المواقف السياسية: يجب أن يدركوا أن فرصة شهرين التي توفرها إيران أمر حيوي و إذا كنت ترغب في اتخاذ إجراءات ، ينبغي القيام بذلك./انتهى/