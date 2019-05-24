وزير الخارجية يصل الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد

وكان في استقبال ظريف في مطار اسلام اباد احد كبار المسؤولين الباكستانيين بمعية السفير الايراني مهدي هنردوست .

ومن المقرر ان يلتقي ظريف يوم غد الجمعة نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وسائر كبار المسؤولين في هذا البلد حيث سيبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية .

وكان رئيس الدبلوماسية الايرانية قد قام الاسبوع المنصرم جولة اسيوية قادته الى تركمنستان والهند ويابان والصين وبحث خلال هذه الجولة اخر تطورات الاتفاق النووي والاجراء القانوني للجمهورية الاسلامية الايراني في مواجهة نقض اميركا العهود وانتهاكها للقوانين.