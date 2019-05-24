موسوي: رئيس الوزراء الياباني سيزور ايران تلبية لدعوة روحاني

وقال موسوي ردا على اسئلة المراسلين حول الاخبار التي تتحدث عن زيارة شينزو ابي لطهران: ان ايران واليابان تربطهما علاقات تاريخية وحميمة وان مسؤولي البلدين يتباحثان دوما ويتبادلان وجهات النظر وان ابرز مصداق لذلك هو لقاءات قادة البلدين في المؤتمرات الدولية والزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني لليابان.

واضاف انه وفي هذا السياق قام الرئيس روحاني بدعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي لزيارة طهران حيث اكد الاخير تلبية الدعوة في الوقت المناسب ومن هنا فان بعض التوقعات والتخمينات المنتشرة بعيدة عن الحقيقة ولاصحة لها .

وكان التلفزيون الحكومي الياباني قد اعلن اليوم ان شينزو ابي يدرس زيارة ايران منتصف الشهر المقبل .