مدرب إيران الجديد: هدفنا التأهل إلىمونديال قطر 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المدرب البلجيكي الجديد للمنتخب الإيراني لكرة القدم مارك فيلموتس أعرب في أول مؤتمر صحفي له بعد وصوله إلى إيران عن سعادته لتولي منصبه الجديد متمنياً أن يحقق مع المنتخب نتائج جيدة.

وأوضح فيلموتس في بداية مؤتمره إن عائلته المكونة من زوجته وثلاثة أولاد لم تكن موافقة على انتقاله خارج البلاد لكنه حبه لكرة القدم دفعه للسفر.

وكشف فيلموتس عن اختياره لمساعديه وزملائه، متمنياً تحقيق التطور المطلوب للمنتخب الإيراني، مبيناً إن جهود المنتخب وإدارته ستتضاعف بهدف التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وذكر فيلموتس إن هناك مخطط لاقامة مباريات ودية مع سوريا وكوريا الجنوبية بهدف معرفة المستوى الحالي للمنتخب الايراني تليها تقييمات جديدة للاعبين والفريق. /انتهى/