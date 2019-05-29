  1. إيران
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٥٢

مدرب إيران الجديد: هدفنا التأهل إلىمونديال قطر 2022

مدرب إيران الجديد: هدفنا التأهل إلىمونديال قطر 2022

صرح المدرب الجديد للمنتخب الإيراني لكرة القدم مارك فيلموتس إن جهود المنتخب الايراني وإدارته ستتضاعف بهدف التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المدرب البلجيكي الجديد للمنتخب الإيراني لكرة القدم مارك فيلموتس أعرب في أول مؤتمر صحفي له بعد وصوله إلى إيران عن سعادته لتولي منصبه الجديد متمنياً أن يحقق مع المنتخب نتائج جيدة.

وأوضح فيلموتس في بداية مؤتمره إن عائلته المكونة من زوجته وثلاثة أولاد لم تكن موافقة على انتقاله خارج البلاد لكنه حبه لكرة القدم دفعه للسفر.

وكشف فيلموتس عن اختياره لمساعديه وزملائه، متمنياً تحقيق التطور المطلوب للمنتخب الإيراني،  مبيناً إن جهود المنتخب وإدارته ستتضاعف بهدف التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وذكر فيلموتس إن هناك مخطط لاقامة مباريات ودية مع سوريا وكوريا الجنوبية بهدف معرفة المستوى الحالي للمنتخب الايراني تليها تقييمات جديدة للاعبين والفريق. /انتهى/

رمز الخبر 1895044

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي