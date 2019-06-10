منوجهري متكي: حان الوقت لتحقق اليابان تعادلها السياسي الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني الاسبق "منوجهر متكي" كتب في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو الذي تولى منصبه في تسعينات القرن الماضي، أشار في كتاب "ملامح اليابان" إلى أن بلاده قدمت مليارات الدولارات في عمليات تحرير الكويت إلا أن بيان الشكر الذي صدر عن الأخيرة لم يتضمن اسم اليابان.

وأضاف متكي أن السياسي الياباني الشهير هاشيموتو علل هذا الأمر بغياب الدور السياسي لبلاده عن المستجدات الدولية.

وأردف متكي: "أن الوقت قد حان لتحقق اليابان تعادلاً بين اقتصادها القوي وسياستها الضعيفة. /انتهى/