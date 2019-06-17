روحاني يأمر بتفعيل السياحة البيئية في المناطق الحولية للسدود والبحيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني أكد خلال اجتماع مجس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسته، على ضرورة تطوير القطاع السياحي عبر الامكانيات والطاقات الموجودة في المناطق الحولية للسدود والبحيرات، كما أمر وزارة الطاقة ومنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بتفعيل ملف هذا النوع من السياحة.

كما أوعز البنك المركزي الايراني لمنح التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مجال السياحة البيئية، مشيرا الى أن العائدات المباشرة لهذا النوع من الاعمال وفرص العمل التي يتيحها.

وأكد روحاني ايضا على رفع كافة العقبات من امام عملية تطوير وتوسيع السياحة البيئية وتسهيل النمط التنفيذي لها.

كما وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع على البروتوكول الملحق بقانون اتفاقية التعاون الامني في بحر قزوين الذي يتناول موضوع التعامل والتعاون بين السلطات المعنية بحرس الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب في بحر قزوين ضمن إطار مشاريع قانون منفصلة عن بعضها البعض.

والجدير بالذكر أن قانون اتفاقية التعاون الامني في بحر قزوين قد حاز على موافقة السلطة التشريعية في عام 2014، وبعد التصويت على البروتكول المذكور اتيحت امكانية مبادلة الوثائق./انتهى/.