اللواء سلامي : قوات التعبئة ستغيير المعادلات مع قوى الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة له اليوم ان قوات التعبئة شجرة طيبة وهي وليدة الثورة الاسلامية، مضيفاً ان قوات التعبئة معادلة الغلبة وهي التي ستحطم الاستبداد في العصر الحديث.

/يتبع/.