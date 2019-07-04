  1. السياسة
٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:١٨

اللواء سلامي : قوات التعبئة ستغيير المعادلات مع قوى الاستكبار

اللواء سلامي : قوات التعبئة ستغيير المعادلات مع قوى الاستكبار

صرح قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان قوات التعبئة شجرة طيبة وهي وليدة الثورة الإسلامية وستفتح القمم العليا بواسطة قوات التعبئة وستذل المستكبرين .

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة له اليوم ان قوات التعبئة شجرة طيبة وهي وليدة الثورة الاسلامية، مضيفاً ان قوات التعبئة معادلة الغلبة وهي التي ستحطم الاستبداد في العصر الحديث.

/يتبع/. 

رمز الخبر 1896025

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